رياضة | عاجل.. إصابة نجم الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجم الزمالك بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود عبد العزيز لاعب وسط فريق الزمالك إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاصة بالأمس في الجولة الثانية لمباريات الدوري الممتاز.

وكان لاعب الوسط تعرض للإصابة في الدقيقة 90 اثر سقوط ميدو جابر لاعب المقاصة على قدم محمود عبد العزيز، وخرج على إثرها لاعب الزمالك من المباراة.

ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال الايام القليلة المقبلة وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لسفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب لنفس الإصابة حيث سبق وتعرض لها مرة مع الإسماعيلي ومرة مع سموحة من قبل.