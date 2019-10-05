رياضة | ريال مدريد يقترب من حسم صفقة الشتاء الأولي

كشفت تقارير صحفية، عن أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من حسم صفقة الموسم للميرنجي، بناءًا على متطلبات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن وكيل إعمال الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، سيصل إلى إسبانيا في نهاية هذا الأسبوع، من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب لريال مدريد. Advertisements

وأضافت الصحيفة: "إريكسن طلب الرحيل عن صفوف السبيرز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، على الرغم من وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وخسارته امام ليفربول، مؤكدًا على أنه قدم كل ما لديه من أجل خدمة الفريق".

ويعد إريكسن أحد متطلبات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خاصة في ظل تعثر إنتقال الدولي الفرنسي بول بوجبا، بسبب رفض إدارة مانشستر يونايتد في التفريط بخدماته.

ومن الجدير بالذكر أن عقد إريكسن مع توتنهام سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليحق له بعد ذلك التوقيع لأي نادي آخر، في الإنتقالات الصيفية القادمة.