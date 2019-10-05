رياضة | جيامبولو: أنا من مشجعي الإنتر.. وسأرحل عن تدريب ميلان في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيامبولو: أنا من مشجعي الإنتر.. وسأرحل عن تدريب ميلان في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن الجدير بالذكر أنه يشعر مدرب سامبدوريا السابق وآي سي ميلان الحالي، بإمكانية التخلي عنه بعد تراجع نتائج الفريق الأحمر والأسود وتلقيه لـ3 خسارات على التوالي، ولكن الفوز في مباراة جنوى القادمة في ملعب الماراتسي قد يؤمن وظيفته لوقتٍ أطول بلا شك.
وصرح ماركو جيامباولو، مدرب ميلان في حواره التلفزيوني مع برنامج "Le Iene" الشهير بقوله: "نحن نعمل من أجل تحسين الأمور وأنا أعمل بالفعل كل يوم من الثامنة صباحاً.. سوف أحاول إيجاد حلول لهذا الوضع ولن أقوم أبداً بتقديم استقالتي".
وبسؤوال مدرب ميلان عن تشجيعه لإنتر ميلان قال جيامباولو: "قلت من قبل أنني كنت مشجعاً للإنتر حتى سن العاشرة ولكنني لست حصان تروجان -خائناً-".
وبسؤواله عن رؤيته لمباراة ميلان وجنوى القادمة في الدوري الإيطالي قال المدرب: "لا يمكننا أن نتقبل نتيجة سيئة أخرى أمام جنوى وهدفنا هو أن نقدم كل ما لدينا".
وفي سياق متصل، فإنه يتعرض فريق جيامباولو للكثير من الانتقادات، وذلك بسبب ضعف النجاعة الهجومية للفريق، مما أثر بالسلب على أرقام نجم الهجوم الدولي البولندي، كرزيستوف بيونتيك، هداف الفريق في الموسم الماضي.
ويرى جيامباولو بأن مصلحة الفريق الإيطالي ذو التاريخ العريق، هي الأهم بقوله: "ميلان أهم من أي أمور فردية.. واللاعبين الذين يجيدون التسجيل لا ينسون أبداً كيفية القيام بذلك.. ولكن هذا يحدث للبعض.. ففي كرة القدم هناك مراحل جيدة وسيئة لكل لاعب".