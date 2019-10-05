رياضة | ميدو: أرشح محمد صلاح قائدًا لمنتخب مصر في حالة واحدة فقط!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: أرشح محمد صلاح قائدًا لمنتخب مصر في حالة واحدة فقط! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة على اقتراب محمد صلاح من ارتداء شارة قيادة منتخب مصر.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اراحة محمد صلاح من معسكر مصر المقبل له إيجابيات مثل منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين".

وأضاف ميدو "أؤيد فكرة منح شارة الكابتن لمحمد صلاح، ولكن في حالة واحدة وهي عدم انضمام أحمد فتحي لصفوف المنتخب".

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وتابع نجم الزمالك السابق: "أحمد فتحي تاريخ كبير ولا يمكن أن يتم سحب شارة القيادة منه".

وعن عبد الله السعيد اللاعب الأقدم من محمد صلاح، قال: "عبد الله السعيد من أفضل صانعي اللعب في تاريخ مصر، ولكن منح شارة القيادة لمحمد صلاح في وجوده أمر منطقي".