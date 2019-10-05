رياضة | ملخص وأهداف مباراة سموحة ضد إنبي بالدوري المصري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص وأهداف مباراة سموحة ضد إنبي بالدوري المصري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ملخص وأهداف مباراة سموحة ضد إنبي
وافتتح ناصر ماهر أهداف المباراة لسموحة مبكرًا في الدقيقة 19 من زمن المباراة، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بيمناه، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس إنبي.
وأدرك محمد شريف التعادل لإنبي في الدقيقة 43 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن يخطف حسام حسن هدف الفوز لسموحة في الدقيقة الثالثة والسبعين، بهدف عالمي من خلال تسديدة قوية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق البترولي.
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وبتلك النتيجة رفع سموحة رصيده إلى أربعة نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما احتل إنبي المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.