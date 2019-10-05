رياضة | ملخص وأهداف مباراة سموحة ضد إنبي بالدوري المصري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص وأهداف مباراة سموحة ضد إنبي بالدوري المصري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا صعبًا على ضيفه إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لذلك نعرض لكم ملخص وأهداف مباراة سموحة ضد إنبي.

ملخص وأهداف مباراة سموحة ضد إنبي

وافتتح ناصر ماهر أهداف المباراة لسموحة مبكرًا في الدقيقة 19 من زمن المباراة، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بيمناه، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى لحارس إنبي.

وأدرك محمد شريف التعادل لإنبي في الدقيقة 43 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن يخطف حسام حسن هدف الفوز لسموحة في الدقيقة الثالثة والسبعين، بهدف عالمي من خلال تسديدة قوية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق البترولي.

وبعد عرض ملخص وأهداف مباراة سموحة ضد إنبي.. نقدم لكم ترتيب الفريقين بالدوري

وبتلك النتيجة رفع سموحة رصيده إلى أربعة نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما احتل إنبي المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.