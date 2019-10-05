رياضة | إنتر ميلان يجهز مفاجآة من العيار الثقيل لـ كونتي إذا حقق الدوري

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن إدارة النيترازوري، قد وعدت المدرب الإيطالي الرائع أنطونيو كونتي بمكافأة كبيرة في حالة بقاء الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي حتى شهر يناير القادم، وسوف تكون تلك الجائزة عبارة عن صفقة جديدة من العيار الثقيل.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان سوف يقوم باستثمار مزيد من الأموال وشراء نجم وسط لاتسيو، الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ليصبح الفريق قادراً على المنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم.

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ومن الجدير بالذكر ان ما سيساعد إنتر ميلان على إتمام هذه العملية هو إمكانية بيع المهاجم البرازيلي جابيجول والذي تفجرت موهبته مرة أخرى مع فلامينجو البرازيلي، حيث سيكون بالإمكان بيعه لأحد فرق الدوري الصيني أو الإنجليزي، وهو ما سيعود بمقابل مادس جيد جدا، إلا إذا قرر فلامينجو شراء عقده بالكامل كما كان منتظراً في السوق الصيفية.