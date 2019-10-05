رياضة | إنتر ميلان يجهز مفاجآة من العيار الثقيل لـ كونتي إذا حقق الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يجهز مفاجآة من العيار الثقيل لـ كونتي إذا حقق الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، فإن إدارة النيترازوري، قد وعدت المدرب الإيطالي الرائع أنطونيو كونتي بمكافأة كبيرة في حالة بقاء الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي حتى شهر يناير القادم، وسوف تكون تلك الجائزة عبارة عن صفقة جديدة من العيار الثقيل.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان سوف يقوم باستثمار مزيد من الأموال وشراء نجم وسط لاتسيو، الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ليصبح الفريق قادراً على المنافسة على اللقب حتى نهاية الموسم.
ومن الجدير بالذكر ان ما سيساعد إنتر ميلان على إتمام هذه العملية هو إمكانية بيع المهاجم البرازيلي جابيجول والذي تفجرت موهبته مرة أخرى مع فلامينجو البرازيلي، حيث سيكون بالإمكان بيعه لأحد فرق الدوري الصيني أو الإنجليزي، وهو ما سيعود بمقابل مادس جيد جدا، إلا إذا قرر فلامينجو شراء عقده بالكامل كما كان منتظراً في السوق الصيفية.
وعلى ذلك فإنه سيكون على إدارة نادي إنتر ميلان توفير مزيد من المال أيضاً قبل تقديم العرض المُغري الذي سيقنع رئيس نادي لاتسيو بالتخلي عن جوهرته، والركيزة الأهم في كتيبة النسور الإيطالية.
وفي سيتق آخر، فإن المدير العام للإنتر، جوزيبي ماروتا، يدرس إمكانية بيع الاعب الوسط بورخا فاليرو في شهر يناير القادم، بعد ابتعاده تماماً عن خطط المدرب كونتي أو ربما يتم فسخ عقده والذي سينتهي في نهاية الموسم.