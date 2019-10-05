رياضة | سولشاير يعترف بفشله مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يعترف بفشله مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
hعترف النرويجي اولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الأمور قد تغيرت ولا يمكن العيش في الماضي، بعد تدهور أوضاع ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي 2019/2020.
وقال سولشاير، خلال تصريحات صحفية: "لسنا في التسعينيات الآن ،إنه عصر مختلف ،مجموعة مختلفة نقوم ببنائها ،نحن نعلم أنه ستكون هناك تقلّبات (في المستوى والنتائج) ولكنني مستعد لرؤية هؤلاء الفتية يتألقون".
وأضاف بقوله: "لا توجد الكثير من الأندية التي تتمتع بمكانة مانشستر يونايتد تمنح اللاعبين الشبّان فرصًا للّعب بالطريقة التي نفعلها. نحن نمنحهم فرصة للنجاح، وأنا متأكد من أن بعضهم سيستمر و يكون جزءًا من فريق ناجح".
وواصل: "ربما لن يكون بول (بوجبا) جاهزًا ،هناك استراحة دولية قادمة وقد يكون من الأفضل إعطاؤه 10 أو 14 يومًا إضافيًا ليصبح جاهزًا لمباراة ليفربول. أشعر بأن الفوز خارج أرضنا سيأتي. إذا لم يحدث ذلك فسوف نتلقى نفس الأسئلة بعد كل مباراة".
واستطرد مدرب الشياطين الحمر بقوله: "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيء للغاية ؛في بعض الأحيان ،لم نستغل الفرص أمام المرمى بشكل جيد ،لكننا سنعمل على ذلك. بعد الكثير من المباريات لم أعتقد أن هناك فجوة كبيرة بيننا وبين خصومنا. ربما شعرت بذلك بعض المرات ليس أكثر".
وأتم سولشاير تصريحاته: "سأقوم بتجهيز الفريق لمحاولة الفوز على نيوكاسل ،وأنا متأكد من أن بروسي (ستيف بروس مدرب نيوكاسل) سيفعل الشيء نفسه. كان اللعب على أرضية ملعب ألكمار صعبُا ولكن أمامنا بضعة أيام للتعافي ويجب أن نكون مستعدين ليوم الأحد ،لا توجد أعذار على الإطلاق".