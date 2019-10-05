رياضة | سولشاير يعترف بفشله مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يعترف بفشله مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

hعترف النرويجي اولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الأمور قد تغيرت ولا يمكن العيش في الماضي، بعد تدهور أوضاع ونتائج الفريق خلال الموسم الحالي 2019/2020.

وقال سولشاير، خلال تصريحات صحفية: "لسنا في التسعينيات الآن ،إنه عصر مختلف ،مجموعة مختلفة نقوم ببنائها ،نحن نعلم أنه ستكون هناك تقلّبات (في المستوى والنتائج) ولكنني مستعد لرؤية هؤلاء الفتية يتألقون".

وأضاف بقوله: "لا توجد الكثير من الأندية التي تتمتع بمكانة مانشستر يونايتد تمنح اللاعبين الشبّان فرصًا للّعب بالطريقة التي نفعلها. نحن نمنحهم فرصة للنجاح، وأنا متأكد من أن بعضهم سيستمر و يكون جزءًا من فريق ناجح".

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وواصل: "ربما لن يكون بول (بوجبا) جاهزًا ،هناك استراحة دولية قادمة وقد يكون من الأفضل إعطاؤه 10 أو 14 يومًا إضافيًا ليصبح جاهزًا لمباراة ليفربول. أشعر بأن الفوز خارج أرضنا سيأتي. إذا لم يحدث ذلك فسوف نتلقى نفس الأسئلة بعد كل مباراة".