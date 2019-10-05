الامارات | البطائح يصطاد «الصقور» في «تمهيدي الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يصطاد «الصقور» في «تمهيدي الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب فريق البطائح على ضيفه الإمارات بهدفين دون مقابل، سجلهما البرازيلي أليكس ميدريوس في الدقيقتين (6 و90+3)، في المباراة التي أقيمت بملعب البطائح في الشارقة ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ليرتفع رصيد البطائح إلى ست نقاط، في صدارة المجموعة.

وفي مباراة ثانية، استعاد دبا الفجيرة نغمة الانتصارات على حساب العروبة بثلاثية نظيفة، سجلها كل من البرازيلي كلاوديو لوسيانو (42،89)، ومواطنه فينيكيوس (66). وحقق العربي أول انتصاراته في البطولة بفوزه على مسافي بأربعة أهداف لهدفين، وسجل للفائز البرازيلي أليكس بيرنانديز (45)، ومواطنه ايغور (59)، والسيد محمد (70)، وفرج السعدي (80)، بينما سجل لمسافي لاعب العربي عبدالله الكعبي (6) بالخطأ في مرماه، والسنغالي بابا ويغا (90).

وتختتم منافسات الجولة الثانية مساء اليوم بإقامة مباراتين، يلعب فيهما عند الساعة الخامسة و10 دقائق دبا الحصن مع التعاون، ومصفوت مع الذيد.