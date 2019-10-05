الامارات | كونتيس: أول فوز مع حتا له طعم خاص

شكرا لقرائتكم خبر عن كونتيس: أول فوز مع حتا له طعم خاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، إن «الفوز الأول مع حتا له طعم خاص في مسيرتي الاحترافية». وأشاد المدرب بما قدمه لاعبوه في لقاء كلباء بعد الفوز 1-0. وأكد في المؤتمر الصحافي: «نستحق الفوز بعد الأداء الكبير الذي قدمه اللاعبون على مدار شوطي المباراة».

وأضاف: «واجهنا خصماً عنيداً سعى بقوة لتحقيق الهدف ذاته على صعيد تسجيل الانتصار الأول في دوري الموسم الجاري، إلا أننا نجحنا في السير بالمباراة بالصورة التي ضمنت لحتا حصد النقاط الكاملة».

وعن التغييرات المستمرة في تشكيلة حتا ومنها الدفع بعبدالله الصيعري أساسياً للمرة الأولى، قال: «رغم خوضنا العديد من المباريات في الدوري والكأس، إلا أنني لم أتعرف بعد إلى إمكانات اللاعبين بصورة أكبر، وبالتالي من الطبيعي استمرار اختبار العديد منهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة، حتى نتمكن معاً من الوصول بالفريق إلى التشكيلة المثالية».

واختتم: «نتطلع لاستثمار هذا الفوز بالصورة المثلى خصوصاً على صعيد الجانب النفسي للاعبين، في ظل مواجهات قوية تنتظر الفريق في الجولات المقبلة، على أمل مواصلة حصد النقاط الثمينة».

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الجباس: أهدرنا فرصاً سهلة

أكد مدرب اتحاد كلباء الأردني فراس الجباس، أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة لتعديل النتيجة، مشيراً إلى أن «النمور ظهروا بمستويين مختلفين على مدار شوطي المباراة». وتابع: «سنبني استراتيجيتنا المقبلة على ما قدمناه في الشوط الثاني، في ظل المستوى الذي ظهر به اللاعبون وتهديدهم لمرمى المنافس في مرات عدة».

وتابع في المؤتمر الصحافي: «الفريق يملك مقومات الفوز، وعلينا التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير هذا الأداء لضمان حصد النتائج الجيدة».