الامارات | «سيناريو الموسم الماضي» يطارد النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيناريو الموسم الماضي» يطارد النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل فريق النصر في تصحيح صورة البداية المخيبة في الموسم الجديد، بعد أن تعرض لخسارة جديدة أول من أمس على يد الظفرة 2-1، على ملعب العميد وبين جمهوره. وبات النصر في طريق تكرار سيناريو الموسم الماضي حين فقد نقاطاً كثيرة في الجولات الأولى لدوري الخليج العربي.

وفقد العميد حتى الآن ثماني نقاط، من تعادل أمام الوصل وخسارة أمام فريقين غير مرشحين، هما عجمان والظفرة، وهو الموسم الماضي نفسه عندما خسر 12 نقطة في أول أربع مباريات.

وعقب ختام مباراة الظفرة، وقف جمهور النصر أمام باب الملعب، مصدوماً، ومتسائلاً عن أسباب الانتكاسة.

وكان النصر قد غير أيضاً الموسم الماضي مجلس إدارة شركة الكرة، وتمت إقالة المدرب الصربي يوفانوفيتش وقتها، وفي الموسم الجاري تكرر الأمر وأقيل المدرب البرازيلي كايو بعد الجولة الثانية فقط.

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وظهرت آثار الهزيمة على اللاعبين، إذ رفضوا إجراء أية مقابلات صحافية، وتحدث فقط الهولندي براندلي كواس، الذي قال: «كنا الأفضل ووصلنا إلى المرمى، لكن لم نوفق».

النصر 2018-2019

الجولة الأولى الهزيمة أمام عجمان 0-1

الجولة الثانية الخسارة من الشارقة 3-6

الجولة الثالثة الهزيمة من العين 0-3

النصر 2019-2020

الجولة الأولى التعادل مع الوصل 1-1

الجولة الثانية الخسارة من عجمان 1-3

الجولة الثالثة الهزيمة من الظفرة 1-2