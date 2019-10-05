الامارات | ماركيزيو تلقّى عرضاً للعب في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماركيزيو تلقّى عرضاً للعب في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوسط الإيطالي كلاوديو ماركيزيو، المتوج مع فريق يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي سبع مرات، أنه كان قد تلقّى عروضاً للاستمرار في الملاعب من بينها عرض من أحد أندية دوري الخليج العربي وأندية صينية وأميركية، لكنه شدد على أن قرار اعتزاله اللعب نهائي ولا رجعة فيه، وأنه سيكرس وقته لعائلته بدلاً من الاستمرار في الملاعب.

وقال ماركيزيو (33 عاماً)، الذي لعب الموسم الماضي مع زينيت سان بطرسبورغ الروسي، في تصريحات صحافية نقلتها «الينترا نيوز» الأميركية: «لقد تلقيت عروضاً للاستمرار في الملاعب من قارات مختلفة، ولكن أنا لا أعرف ماذا سأفعل فأنا بدأت الآن مساراً جديداً في حياتي، في الوقت الحالي سأكرس الوقت لعائلتي».

وبدأ ماركيزيو مسيرته مع يوفنتوس في سن سبعة أعوام، وخاض مباراته الأولى مع «البيانكونيري» في الدرجة الأولى عام 2006، واستمر معه 12 موسماً بينها واحد لعبه على سبيل الإعارة مع إمبولي (2007-2008)، وخاض نحو 400 مباراة بألوان يوفنتوس، وتوّج معه بسبعة ألقاب في الدوري وأربعة بالكأس.