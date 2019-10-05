الامارات | «سوبر كوندي» يهدي بني ياس «السعادة» في 107 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر كوندي» يهدي بني ياس «السعادة» في 107 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض المهاجم الإسباني كوندي نفسه نجماً دون منازع في المواجهة التي جمعت فريقه بني ياس أمام الوحدة أمس، ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد أن سجل لوحده أربعة أهداف «سوبر هاتريك» ليقود «السماوي» لتحقيق فوز ثمين 4-3، مانحاً فريقه ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيد فريقه إلى خمس نقاط في المركز الخامس على جدول الترتيب، بينما تجمد نقاط «أصحاب السعادة» عند ثلاث في المركز العاشر.

وتألق كوندي وسجل الأهداف الأربعة على مدار الشوطين وبطرق متنوعة ليؤكد من جديد أنه من بين أفضل مهاجمي دوري الخليج العربي، كونه أصبح حالياً متصدراً لقائمة الهدافين برصيد أربعة أهداف ومن مباراة واحدة فقط خاض خلالها اللاعبون 107 دقائق، إذ احتسب حكم المباراة سبع دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الأول ومثلها في الثاني، لكنها استمرت ثلاث دقائق أخرى نظراً إلى احتساب بطاقة حمراء على قائد بني ياس فواز عوانة.

وأثبتت الإحصائية الرسمية للمباراة الصادرة من لجنة دوري المحترفين بأن المهاجم الإسباني كان حاسماً واستحق نجومية المباراة، إذ إن أهدافه الأربعة جاءت من أربع تسديدات قام بها اللاعب باتجاه المرمى، بينما لمس الكرة 24 مرة على مدار الشوطين.

وفقد مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، أعصابه بسبب مجريات المباراة المثيرة باحتجاجه الصارخ على حكم المباراة عمر آل علي، الذي لم يتوانَ عن إشهار البطاقة الصفراء الثانية له ليخرج بالبطاقة الحمراء كأول مدرب يطرد في تاريخ دوري الخليج العربي، منذ إقرار «الفيفا» بمنح أعضاء الجهازين الفني والإداري بطاقات ملونة.

ولم تتأخر الأهداف كثيراً في الحضور حينما افتتح مهاجم فريق الوحدة الأرجنتيني سبستيان تيغالي، مهرجان الأهداف التي شهدتها المواجهة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء كان قد احتسبها حكم المباراة، بعد مخالفة ارتكبها مدافع بني ياس خالد هاشم داخل منطقة الجزاء مع المهاجم الإسباني، كارليتوس لوبيز.

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وتماسك لاعبو فريق بني ياس بعد استقبال شباكهم هدفاً، وأعادوا تنظيم صفوفهم بطريقة سريعة مكنتهم من إدارك هدف التعادل في وقت قياسي، حينما تابع المهاجم الإسباني بيدرو كوندي تسديدة زميله أنطونيو لويز في الدقيقة 26، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36 من علامة الجزاء، بعد مخالفة ارتكبها الحارس محمد الشامسي مع اللاعب ذاته.

وانطلق الشوط الثاني، بأفضلية من جانب فريق الوحدة لكن سرعان ما نجح «السماوي» في استلام زمام المبادرة وعزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 49 بواسطة لاعبه الإسباني الذي سجل الهدف الثالث له ولفريقه، فيما عاد الوحدة وقلص الفارق في الدقيقة 60 بواسطة سبستيان تيغالي بكرة رأسية.

وشهدت المباراة لحظة جنونية حينما احتسب حكم المباراة عمر آل علي ركلة جزاء لمصلحة الوحدة سددها سبستيان تيغالي، لكن تصدى لها الحارس فهد الظنحاني، لتبدأ منه هجمة مرتدة سريعة ومتقنة انتهت بإضافة الإسباني بيدرو كوندي الهدف الرابع له ولفريقه في الدقيقة 71.

ورفض «العنابي» الاستسلام رغم استقبال شباكه للهدف الرابع في اللقاء، وواصل ضغطه وحصل على ركلة جزاء جديدة هي الثالثة لهم والرابعة في المباراة، واستطاع الإسباني كارليتوس لوبيز تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، لكن الاستبسال الدفاعي للاعبي «السماوي» مكنهم من الحفاظ على نتيجة الفوز.

«المحترفين» تكرّم الطفلة ياسمين

كرّمت رابطة المحترفين قبل بداية مباراة بني ياس والوحدة المشجعة الطفلة ياسمين النعيمي، التي رصدتها كاميرات مباراة «ديربي أبوظبي» بين الوحدة والجزيرة وهي تحتفل بطريقة مرحة بعد تسجيل فريقها الوحدة لهدف الفوز في اللقاء الذي انتهى لمصلحة «العنابي» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويأتي التكريم ضمن مبادرات الرابطة لكل جولة.