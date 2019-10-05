الامارات | ريجيكامب يعود من عجمان بوجه «أصفر».. والحالة الوصلاوية «صعبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب يعود من عجمان بوجه «أصفر».. والحالة الوصلاوية «صعبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع فريق عجمان، مدرب نظيره الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، في مأزق كبير بعدما تغلب عليه، أمس، بهدف دون رد في استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، على الرغم من أنه لعب منقوص العدد بـ10 لاعبين فقط لمدة 77 دقيقة.

وانفجرت جماهير الوصل التي حضرت إلى عجمان غضباً في المدرجات مطالبة برحيل مدربها، بعدما فشل في ترك أي بصمة على الفريق خلال المباريات الثلاث التي خاضها الفريق في المسابقة حتى الآن، وعدم تمكنه سوى من حصد نقطة واحدة بالتعادل أمام جاره النصر سلباً.

وكان مدير الفريق حميد يوسف، أكد في تصريحات تلفزيونية قبل مباراة عجمان، أن «شركة كرة القدم في النادي راضية كل الرضا عما يقدمه ريجيكامب مع (الإمبراطور)».

وفشل الوصل في استغلال النقص العددي الذي كان عليه مستضيفه بطرد لاعب خط الوسط محمد الشحي بعد 13 دقيقة من بداية اللقاء.

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وبينما كان الجميع يتوقع أفضلية واضحة للوصل بعد تلك الدقائق، إلا أن حضوره كان في تراجع ليس له ما يبرره، على العكس من عجمان الذي لعب بروح قتالية عالية وتمكن لاعبه الغامبي بوبكر تراولي، في أول ظهور له بقميص البرتقالي، من تسجيل هدف التقدم من تسديدة أرضية سكنت على يمين الحارس محمد البيرق في الدقيقة 21. ولم يكن للوصل أي ردة فعل تُذكر بعد الهدف، إذ ظهر على لاعبيه الارتباك ما استغله عجمان، الذي سنحت له العديد من الفرص لمضاعفة النتيجة كان أخطرها انفراد أووسو بمرمى الوصل وأنقذها الحارس.

وفي الشوط الثاني، تراجع عجمان بصورة كبيرة أمام مرماه للدفاع عن الهدف، واستبسل لاعبوه في القضاء على محاولات الوصل الهجومية، خصوصاً من جانب البرازيليين فابيو ليما وويلتون سواريز.

وكان بوسع البرتقالي أن يزيد من أوجاع الفريق الأصفر، حينما وزّع بوبكر تراولي كرة عرضية إلى أووسو، وهو في وضعية مريحة أمام المرمى لينقذها في الأخير حارس المرمى «58».

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، شدّد الوصل من محاولاته الهجومية، إذ نجح الحارس علي الحوسني من إنقاذ مرماه من تسديدة علي صالح وحولها إلى ركنية.

وبعدها طالب لاعبو الوصل بضربة جزاء نتيجة تعرق ليما للسقوط داخل الصندوق من كرة مشتركة مع وليد اليماحي، لكن حكم اللقاء أشار إلى استمرار اللعب (70).