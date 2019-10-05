التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ريال بيتيس وإيبار في الدوري الاسباني

الجمعة 4 أكتوبر 2019 حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة ريال بيتيس وإيبار في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الثامنة من دوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وافتتح الضيوف التسجيل أولا عن طريق المهاجم التشيلي فابيان أوريانا وفي الدقيقة 66 تمكن المهاجم لورين مورون من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. وبهذه النتيجة، رفع إيبار رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع مؤقتا، فيما وصل ريال بيتيس إلى النقطة 9 في المركز الـ 12بفارق الاهداف.

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