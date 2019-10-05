شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعقد جلسة مع هؤلاء اللاعبين بسبب جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع منصور فى تصريحات تليفزيونية عن عقده جلسات مع عددا من لاعبى الفريق مثل محمود علاء وطارق حامد وعددا من لاعبى الفريق الأجانب، وذلك فى إطار إنهاء بعض الملفات المتواجدة بالفريق.
وتأتى جلسات رئيس الزمالك مع المدير الفنى للفريق الأبيض واللاعبين للحديث حول عددا من الملفات الخاصة بهم فى المرحلة الجارية وغلقها خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها محمود جنش حارس الفريق الأبيض عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والخاصة بعدم حصوله على مقدم عقده ما أدى إلى قرار رئيس قلعة ميت عقبة بعرضه للبيع فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير.
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