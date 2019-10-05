شكرا لقرائتكم اجتماع في إنبي لدراسة موقف الفريق.. واستبعاد فرض عقوبات على اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو إنبى، عدم التعجل فى توقيع عقوبات على لاعبى الفريق بعد الخسارة من سموحة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقان، على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

وفضل مسؤولو إنبى، عقد اجتماعا مع على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى، وذلك لبحث الموقف خلال الفترة القادمة بالفريق، لرؤية مجلس الإدارة عن وقوع اللاعبين فى أخطاء مشابهة لما حدثت فى مباريات الموسم الماضى.

وجاء قرار مسؤولو إنبى، بإرجاء اتخاذ القرارات حتى لا تكون انفعالية فى الوقت الحالى بعد فقدان الفريق لعددا من النقاط فى بداية المسابقة بالخسارة من بيراميدز ثم التعادل مع طلائع الجيش ثم الخسارة اليوم أمام سموحة، وجاء قرار مجلس إنبى بالاكتفاء بالعودة لعلى ماهر وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى لاستطلاع بعض الأمور فى الفريق واتخاذ قرارات بشأنها خلال الفترة الجارية لتصحيح المسار فى المرحلة القادمة مع مواصلة دعم الجهاز الفنى الحالى للفريق بقيادة على ماهر.