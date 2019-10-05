شكرا لقرائتكم فرايبورغ مفاجأة ألمانيا.. صاحب تاريخ "مخجل" وهدافه الأول لوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه بروسيا دورتموند مضيفه فرايبورغ، يوم السبت، ضمن الأسبوع السابع للدوري الالماني لكرة القدم ، قبل أقل من خمسة أشهر، تواجها وكان الفوز للفريق الزائر برباعية كاملة توزعت أهدافها بين سانشو ورويس وغوتزة وألكاثير .

أصحاب الأرض ليس من كبار اللعبة في ألمانيا، وبالعودة بالذاكرة إلى ما قبل تسعة أعوام لرؤيتهم ينتصرون على الضيف دورتموند، وهذه المرة يبدو قطار الانتظار في طريقه للوصول إلى محطة النصر المفقود ، حيث تضع نتائج الموسم الحالي فرايبورغ بالركز الثالث على بعد نقطة واحدة من الصدارة بينما يتأخر دورتموند للمركز الثامن .

ونادي فرايبورغ الذي أبصر النور في عام 1904، لم يسبق له التتويج بأكثر من لقب دوري الدرجة الثانية في أربع مناسبات ومنذ صعوده في 2016 إلى "البوندسليغا" حقق في آخر موسمين المركزين الخامس عشر والثالث عشر على التوالي .

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هذه المعطيات التاريخية المخجلة تتنحى جانبا أمام بعض المعلومات المفاجئة، الهداف الأول في مسيرة النادي على مر 115 عاما هو لوف المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا، والذي أبصر النور على بعد 23 كيلومترا إلى الجنوب من فرايبورغ.

رغم النتائج الضعيفة إلا أن النادي المنتمي إلى ثالث أكبر ولاية في البلاد يعرف بعض الأرقام المميزة في الاستقرار الفني، حيث سجل المدرب السابق فينكة أطول فترة على مستوى مدربي ألمانيا بالاستمرار مع فريق واحد بتدريبه فرايبورغ بين عامي 1991 – 2007.

وكريستيتان سترايخ المدرب الحالي يتولى منصبه منذ تسعة مواسم متتالية وهو أطول رقم بين مدربي "البوندسليغا" حاليا .

ويحمل ملعب "شفارتس فولد" ذكريات جميلة لمنتخب ألمانيا بفوزه بأربع وديات، لكن نادي فرايبورغ لم يسجل إلا فوزا وحيدا في ملعبه بالدوري للموسم الحالي وهو أمر يسعى إلى تغييره أمام ضيف قطع خمسمئة كيلومترا من دورتموند .