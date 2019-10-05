صحيفة إسبانية: إنتر يتفوق على ريال مدريد في الصراع على ضم محمد صلاح

الموجز

ذكرت صحيفة إسبانية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي ينوي تقديم عرض مالي ضخم للحصول على خدمات النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "دون بالون" الإسبانية بأن إنتر ينوي تقديم عرض مالي كبير للتعاقد مع صلاح، قدره 18 مليون يورو كراتباً سنوياً، ليصبح صاحب ثاني أكبر عقد في إيطاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي إنتر أصبح الآن في مقدمة الأندية التي تتصارع من اجل الحصول على خدمات الفرعون المصري، ومتفوقاً على ريال مدريد الإسباني والذي سيعرض 15 مليون يورو فقط كراتب سنوي لصلاح.

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وحالياً، يتقاضى محمد صلاح مع ليفربول راتبا قدره 10.7 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح قد يغادر ليفربول الإنجليزي في حالة عدم تحقيق فريقه لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأن إنتر سيكون أقرب الأندية لضمه، مشيرة إلى أن صلاح يرفض التعليق على إمكانية رحيله في الوقت الحالي.

يشار إلى أن صلاح قاد فريقه ليفربول لتحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز على نادي توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بهدفين نظيفين، قبل أن يقوده ايضاً لتحقيق السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح.