تفاصيل مباراة الأهلي واسوان اليوم السبت 5/10/2019 الدوري المصري الممتاز

ينتظر جماهير كرة القدم مباراة الأهلي واسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020، حيث ستكون مباراة صعبة علي الفريقين.

حقق النادي الأهلي العلامة الكاملة في أول جولتين من عمر الدوري المصري الممتاز، حيث حقق الفوز علي كلا من فريق سموحة والإنتاج الحربي.

في المقابل لم يستطيع فريق اسوان سوي تحقيق نقطة وحيدة بالتعادل أمام نادي مصر، لذلك ستكون مباراة من العيار الثقيل للفريقين.

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