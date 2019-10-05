شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف عقده جلسات مع ميتشو ولاعبى الأبيض الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن عقده جلسة مع الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض خلال الساعات الماضية، بعد فوز الفريق الأبيض على مصر المقاصة، بهدف دون رد، فى الجولة الثانية بالدورى.

وتابع منصور فى تصريحات تليفزيونية عن عقده جلسات مع عددا من لاعبى الفريق مثل محمود علاء وطارق حامد وعددا من لاعبى الفريق الأجانب، وذلك فى إطار إنهاء بعض الملفات المتواجدة بالفريق.

وتأتى جلسات رئيس الزمالك مع المدير الفنى للفريق الأبيض واللاعبين للحديث حول عددا من الملفات الخاصة بهم فى المرحلة الجارية وغلقها خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها محمود جنش حارس الفريق الأبيض عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والخاصة بعدم حصوله على مقدم عقده ما أدى إلى قرار رئيس قلعة ميت عقبة بعرضه للبيع فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير.