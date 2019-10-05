أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4/10/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعرض "جنش" للبيع بعد تصريحات السوشال ميديا ومساعى لحل الأزمة الزمالك يعرض "جنش" للبيع بعد تصريحات السوشال ميديا ومساعى لحل الأزمة كشف مصدر مطلع بالزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر عرض محمود جنش حارس الفريق للبيع وذلك بعد الأزمة التى فجرها الحارس اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته. Advertisements الزمالك يكشف جاهزية "عبد الغنى" لمواجهة نادى مصر كشف جهاز الزمالك عن جاهزية محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض، لمواجهة نادى مصر، التى ستجمع الفريقان بعد غد الأحد، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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