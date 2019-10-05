شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و تعادل الزمالك فى ثالث جولات المرتبط بالمحترفين 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره الأوليمبى بنتيجة 28 /28 فى إطار الجولة الثالثة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، طلائع الجيش على المعادى 33 /31 و الأهلى على حدائق الأهرام بنتيجة 33 /18 و 6 أكتوبر على جزيرة الورد بنتيجة 24 /18 و سبورتنج على الحوار 27 /21 و البنك الأهلى على محافظة الفيوم 39 /17، فيما تعادل الجزيرة مع سموحة 30 /30 وأصحاب الجياد مع الزهور 28 /28 .

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وتقام الجمعة المقبل ، الجولة الخامسة بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و حدائق الأهرام مع هليوبوليس و الأوليمبى مع جزيرة الورد و الطيران مع الحوار و المعادى مع محافظة الفيوم و الأهلى مع الزهور و 6 أكتوبر مع الجزيرة وسبورتنج مع سموحة والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد.

الجدير بالذكر أن الجولة الرابعة أيمت يوم 19 سبتمبر الماضى وفقا لما هو محدد فى جدول المسابقة .

بينما تتوقف حاليًا منافسات دورى المحترفين الكبار لتعود مجددًا بالجولة الثامنة يوم 31 أكتوبر الجارى، وذلك لمشاركة الزمالك وسبورتنج فى بطولة أفريقيا للرجال بالرأس الأخضر .