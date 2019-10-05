شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد نادى مصر.. تحدى تسجيل الهدف الأول ونظافة الشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة فى مشواره المحلى، عندما يستضيف نظيره نادى مصر، فى الثامنة من مساء بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية ويرصد ”الخليج 365”، جانب من الأرقام التى يسعى الفريقان إلى تحقيقها خلال المباراة القادمة بينهما فى بطولة الدورى الممتاز والتى ستجمع بينهما على ستاد بتروسبورت.

الأبيض يطمح للعلامة الكاملة قبل لقاء الأهلى والمحافظة على نظاقة الشباك

حقق الزمالك الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلى، اللذان احتلا المركزين الأول والثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف.

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ويطمح الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية بتحقيق الفوز الثالث على نادى مصر فى اللقاء القادم حتى يدخل قمة الدورى أمام الأهلى، يوم 19 أكتوبر الجارى، فى الأسبوع الرابع بالدورى وهو على مقدمة الترتيب ومن الأرقام التى يسعى الأبيض للمحافظة عليها هو نظافة الشباك حيث لم يسكن شباك الفريق أية أهداف حتى الآن فى بطولة الدورى، بعدما حقق الأبيض الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، بهدف نظيف فى كلا المباراتين فى الجولتين الأولى والثانية.

حلم الهدف الأول لنادى مصر بعد صعوده

ويسعى نادى مصر، لتحقيق مفاجأة وخطف نتيجة إيجابية فى مباراته أمام الزمالك، بعدما تلقى الفريق الهزيمة فى مباراته الأولى من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل سلبيًا فى الجولة الثانية أمام فريق أسوان، لذا يحلم إف سى مصر بتحقيق مفاجأة فى مواجهة الأبيض.

ويسعى نادى مصر إلى تسجيل أول هدف له فى الدورى الممتاز أمام الزمالك حيث لم يسجل الفريق الصاعد أى هدف حتى الآن فى مشواره بالمسابقة المحلية، التى صعد لها لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم.