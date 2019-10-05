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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 4 / 2019 وفي مقدمتها، سموحة يفوز علي إنبي 2-1 في الدوري المصري
سموحة يفوز علي إنبي 2-1 في الدوري المصري
نجح سموحة في الفوز علي إنبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، علي استاد إسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري .
الزمالك يعرض "جنش" للبيع بعد تصريحات السوشال ميديا ومساعى لحل الأزمة
كشف مصدر مطلع بالزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر عرض محمود جنش حارس الفريق للبيع وذلك بعد الأزمة التى فجرها الحارس اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته.
الزمالك يكشف جاهزية "عبد الغنى" لمواجهة نادى مصر
كشف جهاز الزمالك عن جاهزية محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض، لمواجهة نادى مصر، التى ستجمع الفريقان بعد غد الأحد، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
صور.. الخطيب في افتتاح البوابات العملاقة بمدينة نصر: أنجزنا 85 % من البرنامج الانتخابي
افتتح مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم ،الجمعة، بوابات النادي العملاقة الجديدة بفرع مدينة نصر.
طارق مجدي حكماً لمباراة الزمالك و إف سي مصر
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام بعد غد الأحد ضمن الجولة الثالثة
مران الأهلي فى أسوان ..فايلر يتحدى الملل بـ"تدريب يد" وفقرة للحراس
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على تخصيص فقرة ترفيهية على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري.
جريشة و ساهر يحصلان على لقب أفضل حكم فى الجولة الثانية للدوري
وقع اختيار لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة علي الحكم الدولي جهاد جريشة والمساعد أحمد ساهر كأفضل حكم ومساعد في الاستفتاء الذي تجريه لجنة الحكام أسبوعيا وذلك عن الأسبوع الثاني للدوري الممتاز .
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