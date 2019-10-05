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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 4 / 2019 وفي مقدمتها، سموحة يفوز علي إنبي 2-1 في الدوري المصري

سموحة يفوز علي إنبي 2-1 في الدوري المصري

نجح سموحة في الفوز علي إنبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، علي استاد إسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري .

الزمالك يعرض "جنش" للبيع بعد تصريحات السوشال ميديا ومساعى لحل الأزمة

كشف مصدر مطلع بالزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر عرض محمود جنش حارس الفريق للبيع وذلك بعد الأزمة التى فجرها الحارس اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

الزمالك يكشف جاهزية "عبد الغنى" لمواجهة نادى مصر

كشف جهاز الزمالك عن جاهزية محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض، لمواجهة نادى مصر، التى ستجمع الفريقان بعد غد الأحد، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.