جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى اليوم الجمعة 4 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الجمعة 4 / 10 / 2019 مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز حيث استضاف فريق سموحة السكندرى نظيرة إنبى على ستاد الإسكندرية. سموحة يفوز علي إنبي 2-1 في الدوري المصري ونجح سموحة في الفوز علي إنبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، علي استاد إسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري .



وجاء ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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