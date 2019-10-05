شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر عن سموحة: لعبى أفضل من أي شئ وهدفى العودة للأهلى والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناصر ماهر صانع ألعاب فريق سموحة أنه تواجد مع الفريق السكندرى للمشاركة أساسيا خلال الموسم الجارى والظهور بشكل جيد عقب الجلوس على مقاعد بدلاء الأهلى فى الموسم الماضى، قائلاً:"لعبى أفضل من أي شئ وبالتأكيد هدفى العودة للأهلى".
تابع ناصر ماهر عقب مباراة سموحة وإنبى التى شارك فيها وسجل هدفا فى فوز الفريق السكندرى على نظيره البترولى فى الجولة الثالثة بالدورى، قائلاً:"حصد الـ3 نقاط شئ ايجابى لمواصلة الانتصارات خلال بطولة الدورى المصرى".
كما أوضح ناصر ماهر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport "، أن الهدف من المشاركة أساسيا هو العودة مرة أخرى للأهلى والتواجد ضمن التشكيل الأساسى للمنتخب الأوليمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة فى مصر الشهر المقبل بجانب الانضمام للمنتخب الأول،
ووجه ناصر ماهر رسالة إلى عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى للمباراة قائلاً:"يا أفضل مهاجم بالتاريخ وكنت أتمنى اللعب معك".
وكان سموحة قد نجح في الفوز علي إنبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، علي استاد إسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري، ويتواجد ناصر ماهر فى الفريق السكندرى على سبيل الإعارة من الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصر ماهر عن سموحة: لعبى أفضل من أي شئ وهدفى العودة للأهلى والمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.