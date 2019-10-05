شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر عن سموحة: لعبى أفضل من أي شئ وهدفى العودة للأهلى والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناصر ماهر صانع ألعاب فريق سموحة أنه تواجد مع الفريق السكندرى للمشاركة أساسيا خلال الموسم الجارى والظهور بشكل جيد عقب الجلوس على مقاعد بدلاء الأهلى فى الموسم الماضى، قائلاً:"لعبى أفضل من أي شئ وبالتأكيد هدفى العودة للأهلى".

تابع ناصر ماهر عقب مباراة سموحة وإنبى التى شارك فيها وسجل هدفا فى فوز الفريق السكندرى على نظيره البترولى فى الجولة الثالثة بالدورى، قائلاً:"حصد الـ3 نقاط شئ ايجابى لمواصلة الانتصارات خلال بطولة الدورى المصرى".

كما أوضح ناصر ماهر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport "، أن الهدف من المشاركة أساسيا هو العودة مرة أخرى للأهلى والتواجد ضمن التشكيل الأساسى للمنتخب الأوليمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة فى مصر الشهر المقبل بجانب الانضمام للمنتخب الأول،

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ووجه ناصر ماهر رسالة إلى عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى للمباراة قائلاً:"يا أفضل مهاجم بالتاريخ وكنت أتمنى اللعب معك".