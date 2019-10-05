شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسام حسن يعترض علي حكم مباراة سموحة وانبي بسبب "كوع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة علي حكم مباراة فريقه أمام انبي ، بعد عدم احتساب خطأ لمحمود عزت مدافع سموحة عقب تلقيه "كوع" من أحد لاعبي انبي ، في المباراة التي تجمعهما علي استاد إسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري . وجاء تشكيل إنبي كالتالي، حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي خط الدفاع : على فوزي ورامي صبري وأسامه جلال وأحمد عبد العزيز خط الوسط : محمد أشرف وأحمد صبحي "العجوز" ومحمود صلاح خط الهجوم : عمر فتحي ومحمد شريف عمرو ناصر Advertisements وجاء تشكيل فريق سموحة كالتالى : حراسة المرمى الهانى سليمان الدفاع : محمود عزت و محمد كوفى و أحمد ابو الفتوح وشريف رضا خط الوسط : ناصر ماهر و فوزى الحناوى و يوسف ديوب و احمد جمال الهجوم : حسام حسن و رونالد وانجا وخسر سموحة من الأهلى فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى الجولة الثانية للمسابقة بينما خسر إنبى من بيراميدز بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الأفتتاحية للإيجبيشن ليج ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى إطار مباريات الجولة الثانية .

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