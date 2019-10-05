شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف أسباب أزمة جنش فى الزمالك والسر "مليون جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أزمة محمود جنش حارس الزمالك، الأحداث فى القلعة البيضاء اليوم الجمعة، وذلك بعد الأزمة التى فجرها الحارس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

وقال محمود جنش حارس الفريق الأبيض بإنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا:"هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بإن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود بإستثناء ثنائى حصلوا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهم.

وجاءت تصريحات جنش على مواقع التواصل الاجتماعى ليقرر رئيس نادى الزمالك بعد ما قاله الحارس أن يقوم بعرضه للبيع فى شهر يناير القادم وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وأوضح مصدر بالزمالك إن هناك مساعى فى الوقت الحالى من بعض المقربين من الطرفين سواء جنش أو مسؤولى الزمالك لحل الأزمة خلال الفترة الجارية.

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ويكشف "سوبر كورة"، أسباب أزمة جنش التى حدثت فى الزمالك بعد تأخر حصوله على مليون جنيه من القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية ..