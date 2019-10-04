شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعلن عودة لوكاكو للمشاركة في المباريات والان مع التفاصيل

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن نادي إنتر ميلان أكد جاهزية البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق تعافى من الإصابة وأصبح جاهز للمشاركة في المباريات.

عودة لوكاكو للمشاركة في المباريات من جديد

وكشفت الشبكة أن لوكاكو سيشارك في مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي بشكل طبيعي.

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إصابة لوكاكو وغيابه عن الملاعب

وكان لوكاكو يعاني من إصابة في القدم وأبعدته عن المشاركة في مباراة إنتر ميلان السابقة في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.

موعد مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره نادي يوفنتوس يوم الأحد القادم 6 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.