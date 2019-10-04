شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. آدم وناس يغيب عن الملاعب لفترة طويله والان مع التفاصيل

أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الجمعة رسميا غياب الجزائري آدم وناس لاعب وسط الفريق لفترة طويله عن الملاعب.

وأكد نادي نيس أن آدم وناس سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة.

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ويعاني آدم وناس من إصابة قوية في الركبة وقد قام بإجراء عمليه جراحيه اليوم ستمنعه من المساركة مع الفريق الفترة القادمة.

مشاركات آدم وناس مع نادي نيس هذا الموسم

وقد شارك آدم وناس في 4 مباريات فقط حتى الآن مع نادي نيس خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.