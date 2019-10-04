شكرا لقرائتكم خبر عن إيمري يرد على سبب عدم مشاركة أوزيل في المباريات والان مع التفاصيل

قام أوناي إيمري مدرب نادي أرسنال الإنجليزي بالرد على سبب عدم مشاركة الألماني مسعود أوزيل لاعب وسط الفريق في المباريات.

تصريحات إيمري بشأن مشاركة أوزيل في المباريات

وقال أوزيل في تصريحات لقناة "Bt Sport" بشأن مشاركة أوزيل: "لماذا لم أشارك أوزيل؟ أنا أفكر في كل مرة أقوم فيها باختيار تشكيلة المباراة، وأفضل اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتنا على تحقيق الفوز".

وأضاف إيمري: "عندما أقرر عدم تواجده في التشكيلة، فهذا يعني أن هناك لاعباً آخر يستحق الفرصة أكثر منه".

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رحيل أوزيل عن صفوف أرسنال

وكان هناك العديد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن مسعود أوزيل يقترب من الرحيل عن صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اوزيل سواء من الدوري الصيني أو الدوري التركي أو الدوري الأمريكي.

مشاركات مسعود أوزيل مع أرسنال هذا الموسم

وقد شارك مسعود أوزيل في 6 مباريات مع نادي أرسنال خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف