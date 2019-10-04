شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد تطلق هاشتاج "‎طرد سييرا مطلب" بعد الاخفاق والان مع التفاصيل

دشنت جماهير نادي اتحاد جدة هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مطالبة إدارة الفريق بطرد المدير الفني للفريق سييرا بعد الهزيمة اليوم أمام نادي الحزم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل نادي اتحاد جدة في الفوز اليوم أمام نظيره الحزم حيث خسر بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة بجدة.

وبهذه النتيجة يصل رصيد الحزم إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما يقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الخامس.