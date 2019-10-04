شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد : نحن مرهقون لكن هذا ليس عذرًا كنا سيئون للغاية اليوم والان مع التفاصيل
قال سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة عقب الهزيمة أمام الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن الإرهاق كان سببا في هزيمة الفريق اليوم.
أضاف سييرا:" كنا نعاني من الإرهاق لكن هذا ليس عذرًا نحن سيئون للغاية اليوم، قدمنا مباراة سيئة، بدنيًا نحن نعاني كثيرا لعبنا 3 مباريات في 8 أيام فقط".
وأكمل سييرا:" فيلانويفا كان أفضل لاعب بالفريق آخر 3 سنوات كذلك فاز بجائزة أفضل لاعب بالدوري لماذا تضعون اللوم عليه وحده الان الفريق بأكمله سيء هو افضل لاعب في السعودية حاليا"
واستطاع نادي الحزم أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد بهدفين مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي، وبهذه النتيجة يصل رصيد الحزم إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الاتحاد : نحن مرهقون لكن هذا ليس عذرًا كنا سيئون للغاية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.