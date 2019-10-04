شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يطمئن على مصطفى فتحي.. ويطالب إمام عاشور بتدريبات إضافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على متابعة مشاركة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة ومدى جاهزيته، حيث شارك فتحي في التدريبات كاملة وظهر بحالة طيبة.

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وأكد المدير الفني للزمالك في جلسة قصيرة مع فتحي أهمية جاهزيته للفترة المقبلة من أجل المشاركة واستفادة الزمالك من جهوده وعليه أن يسير خطوة بخطوة للوصول إلى أعلى المراحل والمستويات الفنية والبدنية.

وخاض إمام عاشور، لاعب الفريق الأول، تدريبات إضافية بعد مشاركته مع زملائه في المران، بناء على رغبة «ميتشو» الذي يضع له تدريبات مكثفة لتجهيزه بالشكل الأنسب.

ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر الأحد المقبل، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.