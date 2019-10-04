شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يؤدي مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الجمعة، مرانه الأخير استعدادًا لمباراته المهمة التي تجمعه بنظيره الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ السبت، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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وخلال المران الذي أقيم على أحد ملاعب العين السخنة، واستمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني للفريق على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة زعيم الثغر في ضوء مشاهدة المدير الفني للفريق إيهاب جلال عددا من مباريات فريق الاتحاد السكندري خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري أو البطولة العربية والتي نجح خلالها زعيم الثغر في تخطي عقبة العربي الكويتي بالفوز علىه ذهاباً وإياباً.

وشهدت التقسيمة المصغرة التي أقيمت في نهاية المران حماساً بالغاً من جميع اللاعبين رغبةً منهم في نيل ثقة مديرهم الفني إيهاب جلال الذي طالب بدوره اللاعبين بمزيد من الهدوء والتركيز خاصةً أن المباراة تأتي أمام خصم قوي وعنيد ويمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة ويقودهم جهاز فني على أعلى بمستوى بقيادة المخضرم الكابتن طلعت يوسف.

هذا ويواصل الجهاز الفني مساء اليوم سلسلة المحاضرات الفنية المتعلقة باللقاء والتي يقوم من خلالها ايهاب جلال بتحليل أداء فريق الاتحاد السكندري للتعرف على نقاط القوة والضعف به.