شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يفتتح بوابات النادى العملاقة بفرع مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الجمعة، بوابات النادي العملاقة بفرع مدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها والتي تبرز شخصية الأهلي، وسيتم تعميمها كنموذج أساسي على كافة بوابات النادي؛ سواء في مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلي، على رأسهم خالد الدرندلي أمين الصندوق، وخالد مرتجي عضو المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادى، والعامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة.

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ويعكس تصميم البوابات الجديدة شخصية الأهلي من خلال التركيز على اللون الأحمر، وكذلك النسر الذي يمثل شعار النادي، وهو الأمر الذي تم مراعاته عند عملية التصميم.

وتضم البوابات الجديدة مداخل إلكترونية، حيث يتم دخول الأعضاء من خلال كارنيه العضوية، ولن يسمح للأعضاء الموقوفين بالدخول، وستمكن البوابات الجديدة من اكتشاف الكارنيهات المزورة، وتتيح ميزة أخرى تتعلق بالعملية الإحصائية والتسويقية من خلال معرفة عدد الأعضاء المترددين على النادي على مدار العام، وهو الأمر الذي يمكن الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة أية تدفقات في عدد الأعضاء المترددين على النادي.

وتعد البوابات الجديدة للنادي الأهلي هي الأحدث في مصر من نوعها وسيتم تعميمها على كافة الفروع خلال الفترة القادمة.

ويأتي افتتاح بوابات النادي بمدينة نصر ضمن الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية في الـ30 من نوفمبر ٢٠١٧.