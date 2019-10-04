شكرا لقرائتكم خبر عن «جريشة» و«ساهر» أفضل حكام بالجولة الثانية من الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت الإدارة الفنية بلجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم الدولي جهاد جريشة، أفضل حكم تولى إدارة مباراة خلال مباريات الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

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كما اختارت اللجنة الحكم المساعد أحمد ساهر، أفضل حكم مساعد عن الأسبوع نفسه، وذلك في الاستفتاء الذي تجريه لجنة الحكام أسبوعيًا.

وتولى «جريشة» قيادة الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة المصري والإسماعيلي، التي استضافها ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، واحتسب ثلاث ضربات جزاء، في مباراة انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بنتيجة 3-1.

بينما شارك أحمد ساهر، في إدارة مباراة وادي دجلة وحرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.