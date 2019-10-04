شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى والد سيد معوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رحيل والد سيد معوض، المدرب المساعد بمنتخب مصر الأول، والذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بمواقع التواصل الاجتماعي: «تتقدم لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملون بالاتحاد بخالص العزاء إلى الكابتن سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده أسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته وذويه الصبر الجميل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».