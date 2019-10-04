مدرب الاتحاد السعودي يبرر الهزيمة أمام الحزم

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الجمعة 4 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
برر سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة هزيمة فريقه أمام الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن الإرهاق كان سببا في هزيمة الفريق اليوم
أضاف سييرا:" كنا نعاني من الإرهاق لكن هذا ليس عذرًا نحن سيئون للغاية اليوم، قدمنا مباراة سيئة، بدنيًا نحن نعاني كثيرا لعبنا 3 مباريات في 8 أيام فقط".
وأكمل سييرا:" فيلانويفا كان أفضل لاعب بالفريق آخر 3 سنوات كذلك فاز بجائزة أفضل لاعب بالدوري لماذا تضعون اللوم عليه وحده الان الفريق بأكمله سيء هو افضل لاعب في السعودية حاليا"
واستطاع نادي الحزم أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد بهدفين مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي، وبهذه النتيجة يصل رصيد الحزم إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الخامس.
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