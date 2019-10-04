شكرا لقرائتكم ناصر ماهر: حصد الـ3 نقاط شئ ايجابى لمواصلة الانتصارات.. وهدفى العودة للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سموحة ضد انبي
كما أوضح ناصر ماهر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport "، أن الهدف من المشاركة أساسيا هو العودة مرة أخرى للأهلى والتواجد ضمن التشكيل الأساسى للمنتخب الأوليمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة فى مصر الشهر المقبل بجانب الانضمام للمنتخب الأول،
ووجه ناصر ماهر رسالة إلى عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق خلال تواجده فى الاستوديو التحليلى للمباراة قائلاً:"يا أفضل مهاجم بالتاريخ وكنت أتمنى اللعب معك".
وكان سموحة قد نجح في الفوز علي إنبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، علي استاد إسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري، ويتواجد ناصر ماهر فى الفريق السكندرى على سبيل الإعارة من الأهلى.
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