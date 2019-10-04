شكرا لقرائتكم الدوري الإماراتي: هزيمة قاسية للوحدة أمام بني ياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق بني ياس على ضيفه الوحدة 4 - 3، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز الفجيرة على خورفكان 2 - 1، وعجمان على الوصل 1-0.

وسجل أهداف بني ياس الأربعة بيدرو كوندي (سوبر هاتريك) في الدقائق 26 و26، من ركلة جزاء، و49 و71، فيما سجل أهداف الوحدة سيبستيان تيغالي (هدفين) الأول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 60 وكارلوس لوبيز في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وأهدر سيبستيان تيغالي ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة 71. وشهدت المباراة طرد فواز عوانه لاعب بني ياس في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بني ياس رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.