شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يطرح تذاكر مباراة الأخضر أمام سنغافورة "مجاناً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن طرح أسعار تذاكر مباراة المنتخب الأول أمام سنغافورة مجانا للجماهير.

ويستضيف الأخضر نظيره السنغافوري، يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وفتح الاتحاد السعودي مدرجات الملعب بشكل مجاني للجماهير من أجل مؤازرة المنتخب الذي يخوضه مباراته الثانية، عقب تعادله في مواجهته السابقة مع اليمن.