شكرا لقرائتكم ريال بيتيس يتعادل مع إيبار في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت ريال بيتيس بضيفه إيبار يوم الجمعة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم إيبار بهدف سجله فابيان أوريلانا في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وتعادل لورينزو مورن لريال بيتيس في الدقيقة 66. وشهدت المباراة طرد غونزالو إسكالانتي لاعب إيبار في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. ورفع ريال بيتيس رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف إيبار وفالنسيا وبلد الوليد أصحاب المراكز من التاسع للحادي عشر على الترتيب.

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