من منتصف الملعب.. حسام حسن يحرز هدفاً «خرافياً» ويقود سموحة للفوز على إنبي «فيديو»

الموجز

نجح فريق سموحة في تحقيق فوز مثير على إنبي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم سموحة عن طريق لاعبه ناصر ماهر من تسديد أرضية في في الدقيقة 19، قبل أن يتمكن محمد شريف من إدراك هدف التعادل لإنبي من علامة الجزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز لاعب سموحة حسام حسن أفضل أهداف بطولة الدوري حتى الآن، حيث سدد كرة قوية من بعد منتصف الملعب بقليل هزت شباك إنبي مستغلاً تواجد حارس الفريق البترولي خارج مرماه وسط دهشة كل من في الملعب.

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وبهذا الفوز يكون فريق سموحة، بقيادة حسام حسن، قد تمكن من حصد أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي والتعادل في الثانية أمام المقاولون العرب، ليرتقي الفريق للمركز السادس مؤقتا.

واستمرت معاناة فريق إنبي، بقيادة علي ماهر، ليبقى رصيد الفريق بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير.