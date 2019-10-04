بعد قرار بيعه.. الزمالكاوية ينتفضون بـ #جنش_مش_للبيع على تويتر.. ومغردون: «مش هيتباع ولا هيتهان زي كهربا»

الموجز

احتل هاشتاج #جنش_مش_للبيع قائمة الأكثر تداولاً على تريند موقع تويتر مصر.

ودشنت جماهير نادي الزمالك الهاشتاج احتجاجاً على قرار نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، ببيع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم محمود جنش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك عرض حارس مرمى الفريق محمود جنش للبيع، بعد تصريحاته التي فجرها اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر مطلع بنادي الزمالك قوله إن مرتضى منصور قرر عرض محمود جنش للبيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الأزمة الأخيرة وتصريحاته على السوشيال ميديا بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات من بعض المقربين من الطرفين سواء جنش أو مسئولي الزمالك لحل الأزمة خلال الفترة الجارية.

وكان جنش قد صرح أنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟".

ورد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى، على جنش بأن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود بإستثناء ثنائى حصلوا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهم.

ونرصد لكم بعض من تعليقات جماهير الزمالك خلال مشاركتهم في الهاشتاج:

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- احذرو غضب جمهور الزمالك

- كفايه تفريط فى نجوم الفريق

- المؤامرة على جنش واضحة جدا من فترة و ده اللي كان واضح من التصريحات اهمهم (غلطاتك كترت يا جنش)

ولكن الخفي كان اعظم وهو محاولة استفزازه ليخرج عن صمته ويكون هناك سبب مقنع تتدارى خلفه النوايا الخبيثة لمرتضى

وغاب عنه أن جمهور الزمالك جمهور واعي

- جنش مش هيتباع ولا هيتهان زي كهربا يامرتضي ظلمت كهربا ولسه كله جاي فوق دماغك جنش خط احمر

- انتا كده بتخرب علي نفسك يامرتضي باخراب النادي انتا فاكره كهربا هتشتمه وهيسكت وتنصب عليه ويسكت حسبي الله ولسه عبدالله جمعه ولسه النقاز ولسه طارق حامد بالدور كله جاي وهيودوك في داهية

- جنش افضل بكتير من عواد وابو جبل وهو وطارق حامد من اعمدة الفريق اللي مفيش غنى عنهم

- اكتر لاعيب شايلنا علي كتفه ومقصرش في حقنا متزعلش ياجنش والله كلنا عارفين قيمتك

- كفاية بقى غباء إداري