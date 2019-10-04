القطري برشم يحرز ذهبية الوثب العالي في مونديال القوى









اسماء السيد - احرز القطري معتز برشم ذهبية مسابقة الوثب العالي، مسجلا 2.37 مترا الجمعة ضمن بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة امام جمهور غفير احتشد في ستاد خليفة الدولي.

وتفوق برشم على الروسيين ميخائيل اكيمنكو (2.35 م) وايليا ايفانيوك (2.35 م بفارق المحاولات)، وكلاهما يخوض البطولة تحت علم محايد بسبب ايقاف الاتحاد الروسي لالعاب القوى على خلفية فضيحة التنشط الممنهج في البلاد.

وكان برشم يواجه تحديا كبيرا للاحتفاظ بلقبه الذي توج به في لندن قبل سنتين، لا سيما بان الاصابة ابعدته عدة اشهر عن المضمار قبل ان يعود في مطلع الموسم الحالي من دون ان يخوض الكثير من المنافسات.

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وبالفعل واجه برشم الذي وجد مساندة قوية من الجمهور المحلي، خطر الخروج خالي الوفاض عندما اخطأ محاولتين لاجتياز 2.33 م قبل ان ينجح في المحاولة الثالثة ليستمر في المنافسة.

ثم نجح في اجتياز ارتفاع 2.35 م من محاولته الاولى وكذلك ارتفاع 2.37 م، في حين فشل منافساه بتحقيق ذلك في ثلاث محاولات.

وعزز برشم بالتالي رصيده من الميداليات في البطولات الكبرى، وبات يضم حاليا ذهبيتين في بطولة العالم، بالاضافة الى برونزية اولمبياد لندن 2012، وفضية أولمبياد ريو 2016.

وكان السوري مجد الدين غزال، صاحب البرونزية في لندن 2017، قد فشل في التأهل الى النهائي.