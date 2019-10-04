الكيني كيبروتو يحتفظ بلقبه في 3 آلاف م موانع









اسماء السيد - احتفظ العداء الكيني كونسيلسوس كيبروتو بلقبه بطلا للعالم في سباق 3 الاف م موانع بحلوله في المركز الاول، بعد سباق مثير ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الجمعة في الدوحة.

وحسم كيبروتو نتيجة السباق في الرمق الاخير متقدما بفارق عشر من الثانية عن الاثيوبي لاميشا غيرما (8.01.34 دقيقة مقابل 8.01.35 د)، في حين اكتفى المغربي سفيان البقالي بالميدالية البرونزية مع 8.03.76 دقيقة.