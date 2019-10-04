الذهبية والرقم العالمي للاميركية محمد في 400 م حواجز









اسماء السيد - حطمت العداءة الاميركية داليلا محمد الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حواجز في طريقها الى احراز الذهبية ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الجمعة في الدوحة.

وسجلت محمد، (29 عاما) حاملة ذهبية اولمبياد ريو قبل ثلاثة أعوام، 52.16 ثانية لتتفوق على رقمها القياسي العالمي السابق ومقداره 56.20 ثانية حققته في التجارب الاميركية في ولاية ايوا في 28 تموز/يوليو الماضي.

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وكانت المواجهة مرتقبة بين محمد ومواطنتها سيدني ماكلوفلين، وبالفعل تقدمتا منذ بداية السباق قبل ان تكتفي الاخيرة بالمركز الثاني مع 52.23 ثانية، في حين نالت الجامايكية راشل كلايتون البرونزية مع 53.74 ث.

وهو ثاني رقم عالمي يسقط في هذه البطولة بعد سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م بواسطة المنتخب الاميركي علما بانه استحدث للمرة الاولى في الدوحة.