الاتحاد ينتكس على يد الحزم والرائد يفرض التعادل على الفتح

اسماء السيد - انتكس الاتحاد بسقوطه للمرة الأولى أمام ضيفه الحزم للمرة الأولى في جدة، وذلك بنتيجة 1-2 الجمعة في المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.
ودخل الاتحاد اللقاء على خلفية انتصارين متتاليين، لكنه خرج منه يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الثالثة له هذا الموسم على الرغم من أنه كان صاحب هدف السبق في الدقيقة 6 عبر هارون كمارا، إلا أن الحزم رد عبر البرازيلي فاغنر أليماو (45) قبل أن يخطف الفوز بفضل المغربي إدريس فتوحي (83).
ورفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط وتقدم للمركز الرابع موقتا، في حين تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط وتراجع للمركز الخامس موقتا.
وفرض الرائد التعادل على مضيفه الفتح 2-2 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وسجل للفتح الهولندي ميتشيل تي فريدي (34) وعلي الزقعان (41)، وللرائد الكولومبي ماركو بيريز (29) والمغربي محمد فوزير (90 من ركلة جزاء).
وبهذه النتيجة أوقف الفتح مسلسل الهزائم المتتالية وحقق أول نقطة في الدوري، بينما رفع الرائد رصيده إلى 5 نقاط.
أهداف مباراة الاتحاد والحزم:
ملخص مباراة الفتح والرائد:
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