رسالة كوفاتش للاعبي بايرن: "ابقوا موضوعيين ومتواضعين"









اسماء السيد - طالب الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني في الاعوام السبعة الاخيرة، لاعبيه بالبقاء "موضوعيين ومتواضعين" بعد سحقهم توتنهام هوتسبر الانكليزي الوصيف 7-2 في مسابقة دوري ابطال اوروبا، وذلك عشية مباراته في الدوري المحلي أمام هوفنهايم.

وكان الفريق البافاري ألحق الثلاثاء أقسى هزيمة في تاريخ أحد الاندية الانكليزية في عقر داره على الساحة القارية، عندما سجل سباعية في مرمى توتنهام على ملعب الأخير، منها رباعية "سوبر هاتريك" لجناحه سيرج غنابري.

وحذر كوفاتش لاعبيه من التراخي في حملة الدفاع عن لقبهم في الـ "بوندسليغا" قبل مباراتهم السبت أمام هوفنهايم في مواجهة تجمع المتصدر مع صاحب المركز الثاني عشر.

ورأى المدرب الكرواتي انه "من المهم جدا ابقاء اقدامنا على الارض. لم ننجز اي شيء بعد".

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وتابع "لذلك: ابقوا موضوعيين ومتواضعين".

وتضمنت كلمات كوفاتش الكثير من الفخر بالانجاز الذي حققه لاعبوه أمام توتنهام، واصفا ما حصل بـ "اللحظات الرائعة للفريق بأسره، ولكن تحديدا لسيرج" صاحب أربعة أهداف.

وبعد الانجاز الاوروبي، يعود بايرن للدفاع عن لقبه في الدوري حيث يتصدر الترتيب برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق نقطة فقط عن خمسة من مطارديه وهم لايبزيغ وشالكه وفريبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن، فيما يحتل وصيف الموسم الماضي بوروسيا دورتموند المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وتوقع كوفاتش أن يواجه فريقه على أرضه في "اليانز أرينا" مقاومة شرسة من هوفنهايم الذي لم يفز في مبارياته الاربع الاخيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه قادر على "التعامل مع الامر" وأن سباعية توتنهام لن "تؤثر على ذهنيتهم (للاعبيه)".

ورأى كوفاتش ان "هذه هي الصعوبة في انه يجب فعل الشيء ذاته بعد ثلاثة أيام"، مشددا على انه واثق من ان الحالة الذهنية للاعبيه "صافية ويضعون الكثير من الطاقة لتكرار ذلك".